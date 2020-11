Darwin Núñez, em declarações na flash interview da SIC Notícias, após o empate a três golos frente ao Rangers, em jogo da terceira jornada do grupo D da fase de grupos da Liga Europa:



«Sim, a verdade é que é tirámos um ponto do jogo. Logo no principio ficámos sem o Otamendi, mas soubemos trabalhar bem durante os 80 minutos em que estivemos menos um. Acho que o trabalho da equipa foi importante.



«Vendo de fora, eles dominaram muito a bola na primeira parte. Estava difícil para nós, mas de fora sabia que se tivesse a hipótese de entrar ia fazer o que o mister me pedia. Entrei focado e a pensar que a equipa ia fazer bem as coisas e conseguir pelo menos um empate.»



«Está a correr muito bem. Na Liga Europa temos duas vitórias e um empate, indica que a equipa está a fazer as coisas bem.»