Ángel Di María mostrou-se «orgulhoso» do apuramento do Benfica para os quartos de final da Liga Europa. Após o triunfo no Ibrox, em Glasgow, diante do Rangers, o internacional argentino deixou uma mensagem nas redes sociais com um «recado» pelo meio.



«Nos quartos de final. Continuem a falar. Vamos Benfica. Orgulhoso desta equipa», lê-se na publicação feita pelo jogador de 36 anos.



Lembre-se que o extremo assistiu Rafa para o golo que decidiu a partida.