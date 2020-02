Adel Taarabt não tem dúvidas de que a equipa tem sido criticada pelas últimas exibições porque habituou mal os adeptos.

«É normal isso acontecer quando não temos resultados. Estamos habitados a ganhar, por isso é que todos questionam quando não ganhamos. Mas estamos aqui [na Ucrânia] para ter bom resultado», disse na antevisão ao jogo com o Shakthar, na Liga Europa.

O internacional marroquino nega ainda que o Benfica esteja a atravessar uma má fase.

«Não se pode dizer isso. É certo que não ganhámos, mas se olharmos para o último jogo tivemos muitas oportunidades durante a primeira parte», reforçou.

Taarabt nota ainda que as águias vão entrar em campo na Ucrânia apenas com a vitória no pensamento, apesar de deixar elogios ao adversário.

«Respeito o Shakhtar, porque é uma grande equipa, mas quando entramos em campo é sempre para ganhar, independentemente do adversário», disse.

Já sobre o colega com quem prefere jogar no miolo, Taarabt aponta… para Bruno Lage.

«Isso é algo que têm de perguntar ao treinador. Eu tenho que dar o meu melhor e jogar com qualquer jogador, é o treinador que decide. Jogo com qualquer um», garante.