Everton falou sobre a sua adaptação ao futebol europeu e explicou o que lhe falta para ter mais regularidade nas exibições.

«Falta confiança para fazer aquilo que fazia no Brasil. Aqui, sobretudo na Liga Europa, o futebol é diferente, mais de força, mais rápido e intenso. Tenho trabalhado para me adaptar o mais rápido possível. Ainda não estou a 100 por cento, no meu nível máximo. Tenho de trabalhar para continuar a crescer e ajudar a minha equipa», afirmou o internacional brasileiro na conferência de antevisão do encontro frente ao Lech Poznan, para a Liga Europa, onde abordou também o regresso de Darwin Nuñez.

Regresso de Darwin, que considera «um grande jogador». «É um jogador de seleção, que vai acrescentar muito. Quem começar a jogar vai dar tudo para sairmos vitoriosos.»

Everton salientou ainda que a vitória frente ao Marítimo traz confiança para a receção ao Lech Poznan, que pode valer o apuramento para a próxima fase da Liga Europa: «Quanto mais vitórias viermos a alcançar neste mês difícil de decisões, mais confiança vamos ter [...] Quem joga no Benfica tem de estar sempre preparado para esse tipo de decisões. Jogos difíceis que vão-nos exigir muito física e mentalmente. Há que colocar tudo em prática porque qualidade a gente tem.»

Os encarnados recebem os polacos esta quinta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20 horas.