Antigo jogador do Benfica, o chinês Yu Dabao «matou saudades» do Estádio da Luz nesta quinta-feira, ao assistir ao duelo do Benfica com o Shakhtar Donetsk, da Liga Europa.

O avançado do Beijing Gouan partilhou uma imagem das bancadas nas redes sociais, e Nuno Gomes, antigo capitão encarnado, também fez questão de mostrar este reencontro.

Atualmente com 31 anos, Yu Dabao chegou ao Benfica em 2006, para integrar a equipa de juniores. Ainda fez três jogos pela equipa principal, mas esteve cedido ao Desportivo das Aves, Olivais e Moscavide e Mafra.

Voltou depois à China, e tornou-se um dos jogadores mais influentes do país, no qual representou também o Tianjin Teda e o Dalian Aerbin.