O guarda-redes do Benfica, Helton Leite, em declarações na flash interview da SportTV+, após o empate frente ao Rangers (2-2), em jogo da Liga Europa:

«Viemos aqui para ganhar, preparámos bem o jogo, mas não conseguimos ganhar. O empate acaba por ser um mal menor

[O que mudou para a melhoria?] Marcámos. Precisávamos disso para ganharmos confiança, e se tivéssemos mais minutos podíamos ter ganho.

[Ajuda do banco?] Sim, o Gonçalo foi decisivo. Os suplentes ajudaram-nos, isso é bom porque significa que um grande plantel em que toda a gente conta. Vínhamos para ganhar, conseguimos um ponto, e agora estamos mais perto do objetivo do apuramento.

Somos o Benfica, queremos sempre o primeiro lugar, vamos preparar-nos para isso.»