Jorge Jesus está convencido que Julian Weigl, autor de um grande golo, a fechar o jogo com o Lech Poznan (4-0), pode dar mais ao Benfica em termos ofensivos do que defensivos. O treinador falou abertamente sobre o internacional alemão no final do jogo que permitiu ao Benfica garantir a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa.

«Nos últimos três dias, começamos a trabalhar com o grupo todo. Os que estavam com covid e os que tinham problemas musculares. O ambiente ficou mais feliz, começaram todos a trabalhar juntos. Estes jogos, este deu para cinco substituições, são jogos que dão mais competitividade a quem não tem jogado tanto e põe toda a gente a competir com mais intensidade», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Jorge Jesus aproveitou o jogo com o Lech Poznan para dar minutos aos jogadores que estiveram parados de forma a ter todo o plantel com a mesma intensidade num futuro próximo. «Amanhã, nos próximos jogos, podemos modificar e não sentir que os jogadores não têm andamento necessário para esses jogos. O Julian não dava para muito mais tempo do que o que jogou. Ele teve covid19, como sabem, e alguns jogadores sentem mais dificuldades do que outros que não sentem quase nada, como foi o caso do Darwin. O Julian treinou quatro dias e já deu para joga», prosseguiu.

Weigl esteve poucos minutos em campo, mas acabou por marcar um bom golo. «A grande qualidade do Julian é ofensiva. É um jogador com uma qualidade de passe extraordinária, mas na posição onde ele joga exige uma grade capacidade física. Hoje, como jogou mais para a frente, não se notou tanto. É um jogador daqueles que faz parte do plantel, está a lutar pela posição, a concorrência numa grande equipa é assim», destacou ainda o treinador.