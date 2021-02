O Benfica prepara-se para defrontar o Arsenal, num jogo em que Jorge Jesus não afasta a possibilidade de alinhar com três centrais: o treinador lembra que a formação londrina tem um ataque poderoso e por isso pode ser preciso reforçar a defesa.

«É verdade que os golos fora nestas competições têm muita influência em caso de empate, mas não é isso que vai mudar a nossa forma de jogo. O que pode mudar a nossa ideia de jogo é em termos defensivos podermos não ser aquela equipa que normalmente somos no campeonato português, com tantos avançados», referiu Jorge Jesus.

«Sabemos que o Arsenal tem um ataque muito poderoso, um ataque com muita qualidade individual e, portanto, temos de fazer algum equilíbrio para que as coisas se tornem mais fáceis, sabendo que não basta ter uma boa organização defensiva, tens de agredir o adversário quando tiveres bola, tens de ter jogadores com capacidade individual para criar essas situações.»

Questionado sobre se o reforço defensivo pode passar de facto por três centrais, Jorge Jesus admitiu que sim, que é uma ideia que tem em mente, embora ainda não tenha tomado uma decisão definitiva.

«Nos últimos jogos temos vindo a melhorar a nossa organização coletiva defensivamente, temos falhado aqui ou acolá, mas é mais individualmente. A possibilidade de termos uma estrutura reforçada no corredor central, com três cetrais, por causa das movimentações do Aubameyang e do Lacazette, pode ter alguma influência na minha decisão», referiu.

«Vou fazer hoje o pré-jogo e vou decidir nessa altura. Mas não tenho dúvida nenhuma que vamos ter de estar bem organizados defensivamente para podermos disputar o jogo.»

Ora exatamente por isso, Jorge Jesus adianta que o momento mais importante do jogo para ele vai ser quando o Benfica tiver que defender.

«Conhecemos individualmente e coletivamente a equipa do Arsenal, porque vemos várias vezes os jogos do campeonato inglês. O momento do jogo mais importante vai ser quando a equipa estiver a defender que possa ser bem estruturada para poder anular o Aubameyang e o Lacazette na frente, que são jogadores individualmente muito fortes.»