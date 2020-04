João Félix recorreu às redes sociais para relembrar a melhor noite da carreira, até ao momento, nas competições europeias: o hat-trick frente ao Eintracht Frankfurt, na vitória do Benfica em casa (4-2), em jogo a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

O momento foi partilhado pela página oficial da UEFA Europa League, no Twitter, e o atual jogador do Atlético de Madrid, que nesse jogo se tornou no mais jovem de sempre a marcar um hat-trick na Liga Europa, fez questão de deixar na sua conta os melhores lances desse encontro, que foi há exatamente um ano.

«Que noite que foi», foram as palavras escolhidas por João Félix.

Veja o vídeo: