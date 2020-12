Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da goleada aos polacos do Lech Poznan (4-0), em jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa:

[Primeiro objetivo alcançado?]

- O objetivo foi atingido que era fechar o apuramento. Fizemos por isso, tornámos o jogo fácil com quatro golos. Podíamos ter feito mais um ou outro. Tivemos, durante os 93 minutos, períodos de qualidade técnica na zona da decisão, que é onde é mais difícil jogar, de grande qualidade. Quando as minhas equipas conseguem estes momentos, são sinais que estão a dar-me de que estão mais confiantes. Também foi importante não sofrer golos, é verdade que este adversário não colocou dificuldades. Somos uma equipa que passa a maior parte do tempo no meio-campo adversário, quer a atacar, quer a defender. Assumimos essa responsabilidade, queremos defender com poucos e, se possível, atacar com muitos. É isso que queremos incutir na equipa, que está a crescer.

[Benfica está qualificado, é favorito a ganhar a Liga Europa?]

- Já repararam que na Liga Europa já não é tão fácil como era há uns anos. Quem chegar aos quartos ou às meias-finais vai ter uma Champions. Há equipa da Champions que vão cair para a Liga Europa e são equipas que tinham ambições de ganhar a Champions e que vão voltar à Liga Europa. Vai ser difícil, mas acreditamos no nosso potencial. Quando chegar esse momento também vamos estar muito mais fortes do que estamos hoje. Temos de ter noção do valor desta competição e do valor da equipa do Benfica.

[O primeiro lugar no grupo pode ser importante no sorteio?]

- O último jogo fecha o grupo e vamos jogar com o Standard Liège na Bélgica que tem duas características importantes: primeiro é que temos de jogar para vencer. Depois, com mais uma vitória, também é importante para o ranking. Estamos mais perto da França e mais distantes da Rússia e isso é importante para, no próximo ano, termos três equipas na Champions. Também é importante porque, a seguir, temos um jogo importante para o campeonato. Seguramente que nesse jogo vou mudar a equipa. Com responsabilidade, mas sabendo que quantos mais jogadores tiver em competição, melhor é para o grupo. Quanto ao primeiro lugar, não se pode ter tudo ao mesmo tempo.

[O Lech Poznan mudou muitos jogadores, surpreendido?]

- Fiquei surpreendido com o onze do Lech Poznan porque mudou a equipa em relação ao primeiro jogo. Foi uma opção do treinador, alguma razão teve para modificar quatro ou cinco jogadores, mas para nós isso é indiferente. Têm alguns jogadores com qualidade, um dos quais é português que é o Tiba. Depois têm um internacional polaco que já jogou na liga inglesa O Ramírez também tem qualidade. Esta equipa tem bons jogadores, mas não conseguiram o apuramento porque acho que o Rangers e o Benfica são mais fortes.

[Que achou da qualificação do FC Porto na Champions?]

- É bom para o futebol português, melhor ainda para o FC Porto. Dignifica o futebol português.