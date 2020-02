Na véspera da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa com o Shakhtar Donetsk, Bruno Lage defendeu que o Benfica tem de entrar forte no jogo para ir em busca da reviravolta na eliminatória.

«Não podemos ficar à espera daquilo que o jogo dá, temos de ir à procura de um resultado que nos permita seguir em frente. Temos de entrar fortes e a saber o que fazer com e sem bola», argumentou, em conferência de imprensa.

«Temos de defender os espaços que o Shakhtar gosta de atacar, e em função aquilo que for acontecendo é normal que os treinadores tenham de agir ou reagir. O tempo e o resultado é que vão decidir isso [as mexidas dos treinadores durante a partida]», acrescentou.

Tal como tinha feito em Barcelos, após a vitória com o Gil Vicente, Lage realçou o apoio dos adeptos num momento que não é fácil para a formação das águias: «Temos sentido o apoio dos adeptos, quer em casa quer fora de casa. Ainda agora com o Gil foi notório esse apoio fantástico com os adeptos. Estamos num momento que não tem sido bom e os adeptos não nos deixaram de apoiar.»