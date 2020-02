Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Shakhtar por 2-1 na 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

«Independentemente da derrota, era uma eliminatória que sabíamos que não ia ser finalizada aqui. É um resultado que nos permite pensar ir em frente.

A equipa teve uns bons momentos, chega ao golo, está 1-1 e ficamos por cima na minha opinião. Acontece o que aconteceu e surge o 2-1.

Fazer melhor já com o Gil Vicente. É um jogo importante que queremos vencer para manter a nossa posição e, depois, jogar com o Shakhtar e passar a eliminatória.

[Muitos golos sofridos. Razões para isto?]

«É continuar a trabalhar. não há explicações. Erros cometem todas as equipas. mas neste momento estamos a ser muito penalizados pelos erros, sem bola e hoje até com bola. Empenhamo-nos ao máximo para ser melhores e continuar a trabalhar para que esta fase passe. É um facto: ao mínimo erro está a acontecer um golo do adversário e a equipa tem de saber reerguer-se dessa stuação.

Depois do 2-1 tentámos chegar à igualdade e nos últimos minutos [n.d.r.: entrada de Samaris para o lugar de Pizzi] sentimos que era preferível segurar o resultado, porque a equipa estava num estado emicional em que estava a permitir transições ao adversário. Entra Samaris e fecha-se o resultado.»

[Faz sentido falar-se em crise?]

«Não. A crise é o seguinte: dois jogos com o Famalicão, uma vitória e um emate que nos permitiu atingir a final da Taça. Duas derrotas no campeonato que nos permitem estar em primeiro. E a eliminatória está em aberto.»