Liga Europa: o longo caminho que o Benfica terá de percorrer para chegar à fase de liga
Conheça os possíveis adversários e as condicionantes da competição
A conquista inédita da Taça de Portugal pelo Torreense mexeu completamente com as qualificações europeias a nível nacional.
O Benfica foi uma das equipas que saiu prejudicadas. Os encarnados antecipam, assim, o arranque de época – conhecendo já alguns dos possíveis adversários.
Os encarnados, recorde-se, arrancam na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, a partir de 23 de julho, ficando obrigados a jogar todas as quintas-feiras até final de agosto para assim continuar nas competições europeias. A segunda mão da segunda pré-eliminatória disputa-se a 30 de julho, enquanto a terceira ronda acontece a 6 e 13 de agosto. Por fim, joga-se o play-off a 20 e 27 de agosto.
O Benfica será cabeça de série – sendo a segunda equipa com melhor ranking de todos os participantes, apenas atrás do Bayer Leverkusen.
Os encarnados já têm um ‘cheirinho’ do que pode calhar na 2.ª eliminatória, que arranca quatro dias depois da final do Mundial.
Podem defrontar Besiktas (Turquia), Twente (Países Baixos), Tromso (Noruega), Sankt Gallen (Suíça), Hammarby (Suécia), Hajduk Split (Croácia) e CSKA Sófia (Bulgária) – sendo que Hajduk e CSKA Sófia entram logo na primeira pré-eliminatória.
Há ainda mais dois possíveis adversários. Porém, depende dos resultados das Taças de Israel e Chipre. No caminho do Benfica podem ainda entrar Dínamo Kiev (Ucrânia), Sheriff (Moldávia), Apollon Limassol (Chipre) ou Beitar Jerusalém (Israel).
Passando à ronda seguinte, os encarnados podem calhar com Qarabag (Azerbaijão), Anderlecht (Bélgica), Jagiellonia (Polónia) ou com os dois eliminados da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
No play-off, as águias poderão ter um caminho mais «facilitado», sendo alguns dos possíveis adversários teoricamente mais acessíveis, tais como, Borac Banja Luka (Bósnia), Vikingur (Islândia), Kairat (Cazaquistão), Universitatea Craiova (Roménia), Riga FC (Letónia), KI Klaskvík (Ilhas Faroé) ou Flora (Estónia).
No caso de ser eliminado em alguma das rondas, o Benfica desce para as pré-eliminatórias da Liga Conferência. No caso de cair no play-off, desce diretamente para a fase de liga da terceira competição europeia.