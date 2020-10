Jorge Jesus, treinador do Benfica, elogiou, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo com o Standard Liège, a exibição da linha defensiva.

«A última linha esteve muito bem. Isso acontece porque os dois centrais estão a conhecer-se melhor. Estão melhores e isso ajudou para o bom jogo do Nuno [Tavares] e do Diogo [Gonçalves].

Já disse e não tenho dúvidas de que o Nuno vai ser o lateral da seleção. Está num patamar superior. Falta-lhe conhecer o jogo e saber decidir melhor. Mas isso vem com o tempo. Ele tem 1,84m e não há muitos jogadores no mundo com este perfil.

Quanto ao Diogo, com a lesão do André começámos a trabalhá-lo naquela posição. Sabemos que ele é mais forte ofensivamente do que defensivamente. Não inventámos nada porque ele disse-me que já fez a posição nas seleções jovens.»

[sobre uma troca de palavras com Gabriel aquando da substituição]

«Não há nenhum jogador que fique contente por se substituído. Mas ele não disse nada sobre se substituído. Eu é que fui falar com ele e disse-lhe: ‘estás a ganhar 2-0, não a perder, para vires a correr assim. Comigo, os jogadores que se expressam contra as minhas decisões, sabem que não hipótese nenhuma. Um jogador até pode ficar insatisfeito, mas tem de se aguentar à bronca. Se se expressa, comigo, tem os dias contados.»