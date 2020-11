No final do jogo entre Benfica e Rangers, a realização do jogo captou um momento de aparente exaltação de Jorge Jesus para com Rafa.

Na conferência de imprensa, Jorge Jesus começou por elogiar a partida do extremo, que apontou o segundo golo dos encarnados. «Para mim, o jogador do jogo foi o Rafa e eu dei-lhe os parabéns: ele foi o jogador do jogo», repetiu.

Já depois disto, o técnico das águias foi questionado sobre o que tinha ido dizer a Rafa e deu uma versão daquela que as imagens pareciam mostrar. «Quando tenho de dizer, digo: pela positiva ou pela negativa. Fui dar-lhe os parabéns. Disse-lhe que é com estes jogadores que o Benfica vai lutar por títulos, é de jogadores com esta alma e crença que o Benfica precisa. Para dar a volta aos resultados como hoje. Disse-lhe: ‘Quero dar-te os parabéns, porque para mim foste o jogador do jogo.»