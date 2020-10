Otamendi, que acabou o jogo como capitão do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV+, após a vitória por 4-2 na Polónia frente ao Lech Poznan, na ronda inaugural da fase de grupos da Liga Europa:



«Muito feliz porque a equipa continua a crescer, continua com jogadores novos e com muita vontade de ganhar. A verdade é que fizemos um jogo muito inteligente. Há coisas para melhorar, mas continuamos jogo a jogo a melhorar.»



«Tenho de agradecer a confiança. Quando cheguei aqui, disse que ia defender esta camisola até à morte em cada jogo. Tentarei que a equipa funcione da melhor maneira e esperemos que a temporada seja boa e com conquistas.»



«É importante continuar a crescer. Há jogadores novos, vontade de continuar a crescer e esperamos continuar desta maneira. Ganhar jogos é importante para a confiança da equipa.»