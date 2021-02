Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final com o Arsenal, Pizzi garantiu que os jogadores do Benfica estão ao lado do treinador nesta fase difícil e que não há qualquer divisão interna no seio do plantel.

«Confiamos plenamente! Isso nunca se pôs em questão. Vou confessar uma coisa: o Benfica é um clube enorme. E quando as coisas não correm bem, tem-se a tendência de criar, fora do clube, batalhas e lutas para encontrar quem é o culpado e quem não é. Que o grupo isto ou aquilo. Tudo mentira! Nós, como jogadores, e eu como capitão de equipa, posso afirmar que estamos todos juntos. Sabemos que não estamos a fazer as coisas como deveríamos estar a fazer. Devido à grandeza deste clube poderíamos e deveríamos estar muito melhor no campeonato mas estamos muito unidos, juntos e com muita vontade de dar a volta à situação. Isso que se tenta passar que os jogadores estão divididos é tudo mentira: todas as pessoas estão a remar e a lutar para conquistar muitos títulos, que é o que queremos», disse o médio dos encarnados.

Pizzi abordou o jogo com a equipa inglesa e partilhou o que é preciso fazer mais do que no duelo da semana passada para que o Benfica siga em frente na prova. «Acho que na primeira mão fizemos um bom jogos sobretudo taticamente. Acho que estivemos bem defensivamente. Com bola poderíamos ter tido mais situações para criar dificuldades. A verdade é que eles tiveram duas ou três oportunidades claras. Uma do Aubameyang e outra na segunda parte em que estavam fora de jogo. O que temos de fazer amanhã e o que passa pela nossa estratégia é ter mais bola, agredir mais o adversário e procurar espaços entre linhas, onde eles têm algumas dificuldades. Jogue quem jogar, todos terão a lição bem estudada», vincou.

«O que queremos, obviamente, é passar à próxima eliminatória. Sabemos que vai ser um jogo complicado, contra um adversário que gosta muito de ter a bola, que gosta de jogar e que tem ideias muito bem definidas pelo treinador. Tem jogadores rápidos na frente, mas temos de estar preparados para as adversidades e, quando tivermos bola, fazermos o nosso jogo com qualidade, velocidade e acredito piamente que podemos passar esta eliminatória porque temos muita qualidade na nossa equipa», acrescentou.