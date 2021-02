Pizzi foi um dos muitos jogadores do plantel do Benfica que chegaram a estar afastados da competição devido à covid-19.

Na antevisão ao jogo com o Arsenal, para a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, Jorge Jesus referiu que o médio dos encarnados não era o mesmo quando regressou da doença e Pizzi confirmou-o, mas garantiu que agora já se sente muito melhor.

«É complicado falar sobre isto. Só quem passa e que ja passou pela covid é que pode avaliar este tipo de situações. Confesso que não me sentia o mesmo quando voltei: sentia dificuldades em recuperar, sentia-me mais cansado. São coisas que não conseguimos controlar. Felizmente já me sinto bastante melhor. Agora, todos os jogadores, todo o staff e toda a equipa técnica estamos já nas plenas condições para conquistar vitórias. E isso passa já por amanhã», disse, apontando ao duelo com a equipa inglesa.

«Todos sabemos o que nós passámos. Foi uma fase muito difícil para todos e ninguém pode imaginar o que passámos. O que podemos tentar fazer é um bom jogo, tentar passar esta eliminatória e dar uma alegria aos benfiquistas porque eles merecem, tal como nós todos aqui no Seixal. Não foi uma situação fácil para nós, mas está resolvida e o que queremos é focarmo-nos no dia a dia», concluiu.