Durante a antevisão ao encontro com o Toulouse, a contar para o play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa, Roger Schmidt lembrou o plano traçado para a época do Benfica.

«A Liga é a nossa prioridade, mas, como já disse, tentaremos o nosso melhor em todas as competições. Se jogamos eliminatórias é diferente, porque esta competição exige que estejamos focados no presente e no próximo jogo. Na Liga Europa não há vitória fáceis, e, por isso, amanhã [quinta-feira] devemos provar que merecemos continuar na prova.»

[Sobre os elogios de João Mário] «Sou humano, e enquanto treinador e líder de um grupo, é o que quero ouvir e o que ambiciono ser. Tento trabalhar no sentido de os jogadores se sentirem valorizados e jogarem ao mais alto nível. Neste patamar competitivo, eles precisam de se sentir bem no grupo, mas também na relação com o treinador. Se o João Mário diz que nunca teve um treinador como eu, fico feliz.»

O encontro entre Benfica e Toulouse está agendado para as 17h45 desta quinta-feira e poderá seguir toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol. As águias partem em vantagem, depois do triunfo, na Luz, há uma semana, por 2-1.