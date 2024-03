As críticas a Roger Schmidt subiram de tom na última semana com a derrota no dérbi com o Sporting, em Alvalade, e com a goleada sofrida no Dragão ante o FC Porto. Na véspera do duelo contra o Rangers, o treinador alemão foi questionado acerca do futuro na Luz caso não conquiste mais nenhum troféu até final da temporada.



«Não penso assim. Neste momento, vamos jogar a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Ainda estamos numa boa situação na Liga e acreditamos que ainda podemos ganhar. Também estamos numa boa situação na Taça de Portugal, perdemos a primeira mão, mas ainda vamos jogar em casa a segunda mão. Tudo é possível. Não esperava renovar contrato com o Benfica naquela altura, sei que é muito difícil vencer títulos, mas já mostrámos que temos capacidade para fazê-lo. Já ganhámos a Supertaça, mas não estamos satisfeitos. Entendo a desilusão [dos adeptos], mas como treinador, tenho de pensar de forma mais racional após as derrotas e ter uma visão clara de tudo. Já ganhámos muitos jogos depois de duas derrotas e sei vamos mostrar uma boa reação, voltar a vencer e a ganhar títulos», disse, em conferência de imprensa.



O Benfica recebe esta quinta-feira, o Ranges, numa partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. A bola começa a rolar na Luz às 20h00.