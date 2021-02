Adel Taarabt tem sido um dos jogadores mais utilizados no Benfica na presente temporada, onde vai alternando com Pizzi na posição mais adiantada do meio-campo.

Em declarações à UEFA numa ação de promoção da Liga Europa, o jogador marroquino apresentou-se como um jogador diferente daquele que em tempo encantou sobretudo em Inglaterra, mas também onde nunca conseguiu cumprir com as expectativas.

«As pessoas acham que conhecem o Adel Taarabt. Agora estão prestes a saber quem eu sou. Sempre fui bom com a bola, mas a Liga Europa está prestes a conhecer um outro lado meu», disse.

«Eu antes procurava marcar mais golos e fazer mais assistências. Não gostava tanto dos duelos. Agora, quando ajudo todos os meus colegas, eles gostam», que vive uma espécie de segunda vida futebolística desde que Bruno Lage o resgatou para a equipa principal dos encarnados na segunda metade da época 2018/19.

«Eu sabia que tinha mais para dar. O Benfica e a Liga Europa são uma excelente oportunidade para o mostrar», apontou antes de acrescentar: «A Liga Europa é outro palco para eu mostrar às pessoas o jogador que sou hoje. Entro em todos os jogos pronto para lutar pelo Benfica. (...) Aos que questionam a minha ambição e qualidade, eu digo: vejam-me.»

Jan Vertonghen, que tal como Taarabt também passou pelo Tottenham, deixou elogios ao companheiro. «Ele surpreendeu-me muito quando cheguei. Ele ainda tem uma grande técnica, mas tem um controlo maior. É criativo, trabalha muito e é o motor da nossa equipa», disse o belga contratado nesta época pelo Benfica.