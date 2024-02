O Toulouse publicou uma fotografia nas redes sociais esta sexta-feira de um adepto a provocar o Benfica ao exibir um cachecol do FC Porto no decorrer do jogo da segunda mão do play-off da Liga Europa que terminou com um nulo que permitiu a qualificação da equipa de Roger Shmidt para os oitavos de final da competição da UEFA.

Na imagem, vê-se um adepto francês, com a camisola do Toulouse vestida, mas com um cachecol do FC Porto bem esticado ao alto, virado para o relvado.

Como se sabe, o jogo terminou sem golos e ditou a qualificação do Benfica para os oitavos de final da competição, uma vez que a equipa de Roger Schmidt tinha vencido o primeiro jogo, no Estádio da Luz, por 2-1.

Outra veja: