Jan Vertonghen foi convocado para os compromissos da seleção da Bélgica, referentes ao Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações.

O defesa do Benfica integra uma longa lista de 29 jogadores eleitos para os jogos diante da Dinamarca (fora a 5 de setembro) e em casa diante da Islândia, dia 8.

📝 Here are the Devils to start our #NationsLeague campaign 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/QOYs0ml9lY