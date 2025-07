A Liga Portugal, através de um comunicado da sua Direção Executiva, responde à carta do Benfica, que esta manhã anunciou que se retirava do processo e pedia suspensão imediata da centralização dos direitos.

«A atual Direção Executiva da Liga Portugal reafirma: a Centralização dos Direitos Audiovisuais é para avançar», pode ler-se.

A Liga lembra que a centralização dos direitos televisivos «é um compromisso assumido com as Sociedades Desportivas, com os adeptos e com a sustentabilidade do futebol nacional». «E é com todos - sem exceção - que pretendemos concretizá-lo», referiu.

Por isso, a carta enviada pelo Benfica à própria Liga Portugal, as clubes que a compõem, ao Governo e aos partidos com assento parlamentar não veio alterar nada.

«O objetivo é claro: cumprir – e, se possível, antecipar – os prazos definidos pelo Governo no Decreto-Lei.»

O comunicado refere, de resto, que no espaço de 84 dias a atual direção da Liga Portugal já deu vários passos para acelerar o processo de centralização, destacando «reuniões com operadores televisivos nacionais e internacionais, incluindo plataformas de streaming» e «contactos com a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no sentido de promover o futebol nacional a nível internacional».

Referindo que tem também falado com outras ligas internacionais na perspetiva de partilhar experiências, a Liga Portugal diz que já promoveu «reuniões com o Governo, a Autoridade da Concorrência e todas as forças de autoridade (incluindo os comandos nacionais da PSP, GNR, Polícia Judiciária, SIS e Proteção Civil), com o objetivo de combater a pirataria».

Comunicado na íntegra:

«A Liga Portugal regista as preocupações manifestadas sobre a Centralização dos Direitos Audiovisuais, processo que representa uma transformação estrutural determinante para o futuro do Futebol Profissional em Portugal.

Muitas dessas preocupações são partilhadas pela atual Direção Executiva, que, desde que tomou posse, há precisamente 84 dias, avançou com passos firmes neste dossier, iniciando de imediato, e pela primeira vez, reuniões com operadores televisivos nacionais e internacionais, incluindo plataformas de streaming.

Paralelamente, foram também promovidas reuniões com o Governo, a Autoridade da Concorrência e todas as forças de autoridade (incluindo os comandos nacionais da PSP, GNR, Polícia Judiciária, SIS e Proteção Civil), com o objetivo de combater a pirataria e, ao mesmo tempo, sensibilizar os adeptos para que usufruam do espetáculo, evitando comportamentos que possam prejudicar os seus clubes.

Foram igualmente estabelecidos contactos com a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no sentido de promover o futebol nacional a nível internacional, bem como dinamizadas reuniões com países de Língua Oficial Portuguesa, reforçando pontes e sinergias no espaço lusófono.

De forma articulada, decorrem ainda encontros técnicos com vários departamentos especializados de outras ligas europeias, com vista à partilha de experiências, de boas práticas e, igualmente, reforço da credibilidade do futebol português no plano internacional.

Importa sublinhar que este trabalho tem sido realizado com o envolvimento crescente das Sociedades Desportivas, que reconhecem o percurso já traçado e os resultados alcançados. O objetivo é claro: cumprir – e, se possível, antecipar – os prazos definidos pelo Governo no Decreto-Lei n.º 22-B/2021.

É com esse sentido de responsabilidade que a atual Direção Executiva da Liga Portugal reafirma: a Centralização dos Direitos Audiovisuais é para avançar. É um compromisso assumido com as Sociedades Desportivas, com os adeptos e com a sustentabilidade do futebol nacional. E é com todos – sem exceção – que pretendemos concretizá-lo.»