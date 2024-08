O Santa Clara venceu, esta terça-feira, o Benfica, por 1-0, no jogo inaugural da Liga Revelação.

A jogar em casa, a equipa açoriana marcou o único golo da partida aos 65 minutos, autoria de Edgar Antunes, que aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes das águias.

Na estreia de Vítor Vinha no banco, as águias começam a temporada 2024/25 com o pé esquerdo.

Esta terça-feira, às 16h, o Sp. Braga recebe o Rio Ave, o Estoril joga em casa com o Mafra e o Gil Vicente visita o Leixões.