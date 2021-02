Darwin Núñez recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem emotiva, dirigida ao pai, um dia após o empate do Benfica frente ao Farense, no Algarve (0-0).



O avançado uruguaio não escondeu a frustração quando foi substituído, ao minuto 54, metendo as mãos na cabeça quando chegou ao banco de suplentes.



«Pai, nada foi fácil para nós, sair de baixo. Recordo-me deste dia em que nos abraçámos, chorámos juntos e me disseste: 'Continua a lutar sempre, porque agora vai ser mais difícil. Hoje apercebo-me que tinhas razão! Nesta vida nada é fácil, mas sempre te prometi que de cada vez que cair, vou levantar-me mil vezes mais e lutar como sempre fiz», escreveu Darwin.



«Já saímos de muitas e piores, este é mais um obstáculo que vou superar, vou continuar a crescer e a sonhar. Isto também vai passar», concluiu o avançado de 21 anos.



Darwin Núñez está em branco há três jogos. Marcou 12 golos em 32 jogos realizados com a camisola do Benfica, até ao momento.