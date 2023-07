Nico Otamendi continua a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo e ainda não esteve às ordens de Roger Schmidt no arranque da pré-temporada. No entanto, o internacional argentino deixou uma mensagem aos adeptos do Benfica e assegurou que o regresso aos relvados está para breve.



«Cada vez falta menos. Seguimos fortes», escreveu o central dos encarnados nas redes sociais.



Além de Otamendi, Henrique Araújo e André Gomes são os outros futebolistas que estão entregues ao departamento médico das águias.



O Benfica, campeão nacional em 2022/23, está a realizar um estágio de pré-época em St. George's Park, Inglaterra.