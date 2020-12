No final do Benfica-Paços de Ferreira, Jorge Jesus dissertou acerca do funcionamento do VAR e considerou que o sistema tecnológico precisa de ser afinado.

O técnico do Benfica, que afirmou que o golo do Paços de Ferreira devia ter sido invalidado, disse que não faz sentido que anular golos por infrações cometidas numa fase muito prematura de uma jogada.

«Na minha opinião, o VAR tem de mudar. Não é um jogador fazer uma falta à entrada da área, passa um minuto, há golo e depois o VAR anula porque lá atrás houve uma falta. Para isso, o VAR não interessa para nada», apontou, lembrando uma situação que viveu na Arábia Saudita.

«Quando estava no Al Hilal, o meu lateral faz uma falta na nossa grande área, saímos para a jogada, fazemos golo, o VAR viu que houve falta, assinalou grande penalidade e foi golo do adversário. O jogo percorreu 105 metros e as equipas tiveram tempo para anular aquela jogada. Enquanto isto estiver entregue a pessoas que não percebem nada de futebol, vamos andar todos confusos», criticou.

Para Jesus, é importante que os treinadores voltem a ser ouvidos nas reuniões em Nyon [sede da UEFA] sobre temas relacionados com o jogo, de forma corrigir alguns aspectos que, entende, não fazem sentido no futebol.

E um deles tem a ver com os contactos, hoje mais punidos devido à intervenção do VAR. «Se formos analisar jogadas em que toca com o dedo ou com a unha, então é melhor acabar com o VAR e como o futebol, porque isso vai existir sempre. Há uma lei no futebol que diz que pode haver contacto. O futebol não é basquetebol. No futebol pode haver contacto. O VAR não sabe o que é contacto. Sabe o que é tocar com a unha e com o cabelo, mas não tem a noção do que é o contacto normal do jogo. (...) No dia em que começarem a dar novamente a voz aos treinadores em Nyon, de certeza que isso vai acabar», apontou.