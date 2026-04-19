Acidente na Ponte 25 de Abril atrasa chegada do Benfica a Alvalade
Águias foram obrigadas a viajar pela Ponte Vasco da Gama, alcançando o estádio do Sporting a uma hora do pontapé de saída
O Benfica foi obrigado a recorrer à Ponta Vasco da Gama para chegar a Alvalade, uma vez que o trânsito na Ponta 25 de Abril foi cortado após um acidente com vários veículos, incluindo uma ambulância. Face às centenas de carros parados nos acessos à referida ponte, o emblema da Luz foi obrigado a encontrar um acesso alternativo, chegando ao estádio do Sporting a uma hora do pontapé de saída, agendado para as 18 horas deste domingo.
Em condições normais, o Benfica chegaria a Alvalade pelas 16h30, mas só o conseguiu às 17h. A comitiva liderada por José Mourinho esteve em concentração no Seixal, como habitual. Pelo referido, Sporting e Benfica fizeram um percurso idêntico, com as águias a atravessarem o Tejo pelas 16h45.
