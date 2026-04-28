As ações da Benfica SAD atingiram esta terça-feira um novo máximo de valorização, ao chegar a valer 7,80 euros (com um preço de compra de 8 euros por ação).

Trata-se de uma valorização de 18,2 por cento desde a abertura da sessão, quando as ações estavam a valer 6,66 euros por título.

Esta valorização é, naturalmente, uma reação do mercado à comunicação da entrada do fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner no capital social da SAD do Benfica.

Este fundo, soube-se ontem, comprou 16,38 por cento do capital social da SAD encarnada que estava nas mãos de José António dos Santos, mais conhecido como o «Rei dos Frangos».

Refira-se que ao atingir um preço de 7,80 euros, as ações do Benfica bateram o recorde estabelecido em setembro de 2025, quando cada título atingiu um valor de 6,78 euros, após a notícia de que o próprio Benfica ia recomprar 10 por cento do capital social que estava no mercado.

Resta dizer que esta manhã de terça-feira a transação das ações do Benfica chegou a estar suspensa pela Euronext, devido a um mecanismo automático chamado Collar Breach, que suspende automaticamente a transação por prevenção, quando há uma grande variação muito rápida do preço. Essa situação já foi contudo ultrapassada.