Adel Taarabt diz que aprendeu com os erros do passado, cresceu como jogador, adaptou-se a uma nova posição e está agora no auge das suas capacidades.

Numa entrevista concedida ao canal beIN Sports, através do Instagram, o médio começa por assumir os erros do passado que, em última análise, só o prejudicaram a ele próprio. «Sei a pessoa que sou, os teus amigos e família sabem quem és. Nunca fiz mal a alguém. Fui o único prejudicado. Mas mudei muito», começa por referir, antes de dar conta da sua transformação enquanto jogador.

«Foi uma transformação incrível... Hoje faço doze quilómetros por jogo, parece que tenho 20 anos. Tive um treinador [Bruno Lage] que me deu muita confiança. Sinto-me no meu melhor, é de loucos, aos 30 anos...», prossegue.

Uma mudança que também está relacionada com a nova posição em campo no Benfica. «Simplesmente, adaptei-me bem a esta posição. Defensivamente, evoluí de forma incrível. Com 19 anos não defendes, mas é preciso adaptares-te e estou contente por tê-lo feito», destaca.

O internacional marroquino destaca também a força do Benfica na liga portuguesa. «Mesmo quando jogamos fora é como jogarmos em casa, tirando nos campos do FC Porto e do Sporting. O amor dos adeptos, a história, a organização, é tudo de topo. De todos os clubes em que joguei, mesmo o Milan, o Benfica está no topo nesse nível», referiu.

No Benfica, Taarabt assume que tem uma relação especial com Rui Costa. «Conheci-o ainda em Milão, foi um jogador incrível. É uma pessoa de grande classe, gentil, adora os jovens e não está lá para dizer mal», destacou.

O médio espera, agora, poder terminar a presente temporada e aponta para a conquista de mais títulos. «Lutaremos com o FC Porto pelo campeonato, temos ainda a final da Taça de Portugal e espero fazer a dobradinha», referiu ainda.