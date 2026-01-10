Ricardo Rocha, um dos adjuntos de José Mourinho, foi suspenso por trinta duas e multado em 5.610 euros, pelas palavras que dirigiu à equipa de arbitragem no decorrer da meia-final da Taça da Liga, em Leiria, frente ao Sp. Braga.

Segundo revela o relatório do árbitro, o antigo central saiu da área técnica e dirigiu-se a um elemento da equipa de arbitragem. «Isto é uma vergonha», terá dito Ricardo Rocha enquanto gesticulava. Já depois de receber ordem de expulsão, o antigo jogador dirigiu-se ao delegado do Sp. Braga. «A ti, vou-te apanhar lá fora», gritou ainda o elemento da equipa técnica do Benfica, acusado de «lesão da honra e da reputação», além de «denúncia caluniosa».

Nico Otamendi também foi expulso já perto do final do jogo que afastou o Benfica da final e, além de uma multa de 153 euros, vai cumprir um jogo de castigo, castigo que afasta o capitão do Benfica dos quartos de final da Taça de Portugal frente ao FC Porto.