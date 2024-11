Os oito golos e quatro assistências pelo Benfica – além dos quatro golos pela Turquia na Liga das Nações – elevaram Kerem Aktürkoglu a um patamar de destaque na comunicação social do país natal. Esta quarta-feira, foi a vez de Mustafa Sarigul, treinador que acompanhou o despontar do avançado, comentar as escolhas na carreira.

Velho conhecido de Aktürkoglu no Basaksehir e Erzincanspor, onde trabalharam juntos em 2019/20, Sarigul duvida sobre a permanência do avançado no Benfica, apesar do contrato até 2029 e da cláusula de 60 milhões de euros.

«Conseguiu um começo muito bom no Benfica, ajudaram a aliviar a pressão psicológica. Mas, tem pretendentes e vai ser rapidamente transferido», começou por referir, em entrevista à rádio Radyospor.

Recuando até 2019/20, quando Aktürkoglu rumou ao Erzincanspor, então na 4.ª divisão turca, Mustafa Sarigul recordou a época mais prolífera do avançado quanto a golos.

«Contribuiu com 20 golos e fomos campeões. Quando foi para o Galatasaray [no verão de 2020], a nossa única interrogação era a capacidade física. Mas, ele superou esse processo e teve sucesso. Agora está muito bem no Benfica», comentou.

Por fim, Sarigul deixou um lamento, uma vez que preferia ver Aktürkoglu no Galatasaray.

«Infelizmente, não cuidamos bem dos nossos miúdos. Seria diferente se fosse um jogador estrangeiro a ter o sucesso do Aktürkoglu», rematou.

Depois de um arranque fulminante, com oito golos e quatro assistências em nove jogos – pelo Benfica – o avançado turco, de 26 anos, procura o regresso aos lugares de destaques. Nas últimas duas partidas – Bayern Munique e FC Porto – ficou em branco.

O regresso do Benfica à ação está agendado para a noite deste sábado (20h45), ante o Estrela da Amadora, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.