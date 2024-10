Poucos minutos após ser confirmado o adiamento do jogo entre Nacional e Benfica, devido ao nevoeiro que se fez sentir na Choupana, as reações não se fizeram esperar e nem os intervenientes quiseram ficar à parte.

Através das redes sociais, Kerem Aktürkoglu partilhou uma fotografia ao lado do compatriota, Orkun Kökcü, com a seguinte descrição: «Suámos muito, rapazes. Vamos fazer isto todas as semanas».

