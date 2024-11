Aktürkoglu recebeu esta segunda-feira uma visita «muito especial» no Seixal e cumpriu uma promessa que tinha feito depois do jogo com o Farense, no Estádio do Algarve, que o Benfica venceu por 2-1.

Nesse jogo, no início do presente mês, um jovem adepto, chamado Tomás, esteve na bancada com um cartaz, escrito em turco, a pedir a camisola de Akturkoglu. O internacional turco, na altura, não teve a oportunidade de corresponder, mas, mais tarde, publicou uma fotografia do pequeno Tomás e garantiu que iria haver uma segunda oportunidade.

Chegou agora. Acompanhado pela família, o jovem adepto viajou até ao Seixal, recebeu a ambicionada camisola e não deixou o ídolo de mãos a abanar.

«Hoje tive um convidado muito especial, troquei a camisola com o meu amigo e jovem colega Tomás Gomes. Queria agradecer-lhe por me ter dado a camisola do seu Futebol Clube Ferreiras como presente», partilhou o internacional turco nas redes sociais.