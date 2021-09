Lucas Veríssimo e Nicolás Otamendi estão clinicamente aptos para o jogo deste sábado do Benfica nos Açores com o Santa Clara.

A confirmação foi dada por Jorge Jesus na antevisão ao encontro da 5.ª jornada da Liga. «Como toda a gente sabe, eles jogaram esta madrugada, um mais cedo do que o outro. São dois jogadores que, segundo o nosso departamento médico, estão aptos em termos clínicos e têm viagem marcada para os Açores», disse o treinador do Benfica.

Jesus assumiu, no entanto, a possibilidade de poupar Otamendi a pensar no jogo da próxima terça-feira com o Dínamo Kiev para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Clinicamente, eles estão bem, mas o feedback deles vai ser importante para mim. E há aqui um senão entre os dois: enquanto o Lucas Veríssimo não pode estar em Kiev [n.d.r.: cumpre um jogo de castigo pela expulsão em Eindhoven no play-off], o Otamendi pode estar em Kiev. E isso é muito importante para em fazer o meu juízo de valor», vincou.

Jorge Jesus revelou de seguida que André Almeida está fora do jogo deste sábado e que, por isso, não pode sequer ser opção para figurar no eixo defensivo. «Podia ser uma opção para aí, mas ele depois do jogo com o Tondela teve um problema físico e trabalhou sempre limitado e por isso não vai estar na convocatória.»

O treinador do Benfica garantiu já ter alinhada 90 por cento da equipa que vai apresentar contra o Santa Clara, sendo que os 10 por cento que o separam de uma certeza absoluta e, talvez, da escolha entre uma defesa a três ou a quatro, estão dependentes da real condição física de Lucas Veríssimo e Otamendi.