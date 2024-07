No Benfica há meio ano, Álvaro Carreras analisou a adaptação às águias e a pré-época em curso. De forma a lançar o particular com o Fulham, que será disputado na noite desta sexta-feira no Algarve (20h), o lateral esquerdo começou por rebobinar no ano.

«É mais difícil chegar no verão, mas continuo a adaptar-me à equipa, às pessoas e às ideias do treinador, que é o mais importante. Agora sinto-me mais adaptado, especialmente às ideias do treinador», começou por dizer, no Seixal, aos meios do Benfica.

Questionado sobre a goleada aplicada ao Feyenoord (5-0), a contar para a Eusébio Cup, o espanhol, que disputou o segundo tempo, destacou a importância daquela noite.

«Treinámos muito bem para os jogos, e penso que isso se notou. Agora é continuar a treinar para [conseguirmos] uma boa temporada, com confiança», acrescentou.

Em todo o caso, Carreras esclarece que os comandados de Roger Schmidt ainda estão em fase de limar arestas, procurando no encontro com o Fulham a prova final para a época.

«Estamos a corrigir algumas falhas, mas, depois de um jogo bom, esperamos estar bem outra vez», rematou.

Por fim, e desafiado a estabelecer metas, o defesa espanhol apontou a conquistas: «Temos os objetivos bem definidos, que é lutar pelo máximo de títulos e sempre a jogar bom futebol».

O Benfica medirá forças com o Fulham na noite desta sexta-feira (20h), no Estádio do Algarve. O encontro com a turma de Marco Silva terá lotação esgotada.