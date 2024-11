Álvaro Carreras aborda o crescimento que teve no Benfica desde a chegada de Bruno Lage numa entrevista ao jornal espanhol Marca em que também garante que quer continuar a jogar na Luz.

A Espanha está agora a acordar para o potencial de Álvaro Carreras, um jogador formado no Real Madrid, mas que foi contratado muito cedo pelo Manchester United e que está, agora, aos 21 anos, a dar cartas na Luz, com destaque para os últimos três jogos em que marcou dois golos e fez uma assistência.

Álvaro Carreras: «O Samu estava um pouco chateado comigo»

Quanto ao bom momento no Benfica, Carreras aponta para Bruno Lage. «A verdade é que com confiança, um jogador muda muito. Desde que chegou este míster estou a fazer todos os jogos e estou no máximo da minha forma. O importante é continuar a ganhar jogos, mas individualmente sinto-me muito bem», destaca.

A chegada de Bruno Lage abriu as portas do onze do Benfica a Carreras. «Agora chegamos muito mais vezes à baliza adversária, aos golos, que é a essência do clube e que há uns anos não se via tanto. Agora estamos muito bem e com possibilidades de ganhar tudo», referiu.

Um lateral muito ofensivo que sobe muito pelo corredor e que marca golos, como aconteceu no último clássico com o FC Porto (4-1). «Estou a perceber muito bem o que pretende o míster. Às vezes jogamos com uma linha de três e mete-me como central, outras vezes com lateral mais profundo…depende da forma como jogue a outra equipa. Adapto-me muito bem à sua forma de jogar e ao que pretende», acrescentou.

Em Espanha, Álvaro Carreras é frequentemente comparado com Alejandro Grimaldo, outro lateral esquerdo que também teve sucesso no Benfica e que joga atualmente no Bayer Leverkusen. «Ele também começou muito jovem, como eu. Fala-se sempre nos laterais espanhóis e é um orgulho que vamos deixando marca fora do país. Eu estou muito satisfeito com o meu percurso desportivo, estou muito satisfeito e quero deixar a minha marca aqui», referiu.

Carreras diz que tem uma boa relação com todo o balneário no Benfica, mas destaca um jogador acima de todos. «Há alguns pesos pesados no balneário, mas dou-me bem com todos. São todos humildes, mesmo que haja jogadores com títulos mundiais e com muitos títulos conquistados. Com Otamendi, por exemplo, dou-me muito bem. Está sempre próximo, falamos muito dentro de campo e mesmo fora temos uma boa relação», conta.

Além de Otamendi, Carreras também joga com Di María, outro campeão do Mundo que também já passou pelo United. «Quando tinha 17 ou 18 anos estava no Manchester United a treinar com Cristiano [Ronaldo], Rashford ou Cavani e dizias “Uau”. Mas quando entras em campo somos todos pessoas. Temos todos de correr. Feitas as contas, é uma bola e onze jogadores. O Di María ganhou tudo, não lhe falta ganhar nada e continua a dar tudo. Vai treinar e deixa tudo em campo, é incrível», destaca.

O Manchester United, no acordo que fez com o Benfica, incluiu uma cláusula de recompra do lateral fixada em 20 milhões de euros, mas Carreras, nesta altura, não pensa nisso. «Estou focado no que tenho de fazer, porque a cada três dias tenho jogo. É sempre positivo que haja interessados, toda a gente quer evoluir, mas estou muito bem aqui. O United tem uma opção de recompra, mas estou muito contente aqui», referiu.

A fechar, Carreras garante que o seu futuro próximo passa mesmo pelo Benfica. «Tenho cinco anos de contrato com o Benfica. Quero ganhar títulos e continuar a crescer, ainda tenho 21 anos. Quero ganhar, seja com Espanha ou com o Benfica, para continuar a crescer», referiu ainda+.