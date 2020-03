André Almeida deixou nesta segunda-feira um longo testemunho à BTV por causa da pandemia de Covid-19. Num vídeo publicado entretanto nas redes sociais do Benfica, o lateral-direito contou como tem passados os dias em casa.

«O meu dia a dia tem sido assim, acordar despenteado e manter-me assim o resto do dia. Na realidade tem sido bem mais simples do que esperava, o Benfica proporcionou-nos todo o material necessário para nos mantermos em forma», começou por dizer.

«Têm sido dias bem entretidos, com a minha família, ver séries, fazer exercício até com o meu pai, ajudar a minha mãe a arrumar a casa, agora vale tudo. É um momento difícil para todos nós e temos de saber lidar com esta situação de ficar em casa», prosseguiu.

Num tom mais sério, André Almeida fez um apelo à população: «Neste momento existem profissionais de saúde que gostariam de estar nesta situação e não podem, estão na frente a combater e a lutar por nós. A nós cabe-nos retribuir com pequenas coisas, como ficar em casa, é uma coisa simples.»

«Lavar bem e desinfetar as mãos, é uma regra básica, não só agora como sempre. Ter atenção à população de risco, para se ter cuidado, principalmente quem não tem o apoio familiar e tem de sair para supermercados. Os idosos, que tenham as cautelas necessárias e já definidas porque este vírus pode causar problemas», pediu.

O jogador dos encarnados falou ainda sobre o futuro, pedindo a cada um para refletir sobre o que quer fazer quando tudo regressar à normalidade.

E quero deixar uma mensagem para quando isto acabar, isto é um abre olhos para todos nós. O que vão querer manter e valorizar realmente? Há coisas tão simples que não valorizamos, como poder abraçar a família, poder dar um beijo à nossa esposa ou namorada, coisas simples de que estamos agora privados. É também um momento de reflexão e uma oportunidade para nos reinventarmos em casa e saber o que realmente importa.»