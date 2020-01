André Almeida, jogador do Benfica, em declarações à BTV após o triunfo sobre o Desp. Aves por 2-1:

[Sobre o vermelho direto que viu e que passou depois a amarelo]

«Eu estava tranquilo. Felizmente, o árbitro reviu o lance e teve a mesma opinião.

A equipa teve uma atitude positiva, mesmo na primeira parte. Sofremos o golo, mas continuámos a pressionar e a energia que veio de fora contagiou-nos e conseguimos os três pontos.»

[Sobre o regresso à competição após lesão]

«Senti-me bem. Foi um grande trabalho do nosso departamento médico e do lab. Senti-me bem e não me ressenti de nada.»