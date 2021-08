André Almeida falou à BTV depois da vitória do Benfica sobre o Arouca (2-0), no jogo que assinalou o regresso do lateral à competição, quase dez meses depois da lesão que o afastou dos relvados.

[Como se sentiu neste regresso com o apoio dos adeptos?]

- Muito emocionado, era um momento que esperei durante mito tempo. Já se fazia tarde até. Foi uma lesão muito dura, foram meses muito duros, mas tive um grande apoio dos meus colegas e de toda a estrutura do Benfica.

[Yaremchuk referiu-se a si como uma «lenda do Benfica», é assim que se sente?]

- Fico satisfeito que ele ache isso, mas não me considero ainda como tal. Tenho muito ainda a vencer no Benfica, mas fico sentido pelas palavras dele.

[Como se sentiu a nível físico?]

- A nível físico ainda estou longe do meu melhor. Falava agora com os meus colegas e disse-lhes que, apesar de ter feitos dois ou três bons cruzamentos, houve outros lances que podia ter decidido melhor. Vai ser uma aprendizagem ao longo das próximas semanas para me sentir melhor.

[Apoio dos adeptos em casa é importante?]

- É isto que precisamos. É isto que tem de acontecer sempre no Benfica. Se tivermos sempre assim, não há quem nos pare.