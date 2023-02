André Almeida rescindiu com o Benfica.



O lateral-direito e o clube decidiram terminar uma ligação que durava desde 2011/12. O internacional português chegou, recorde-se, à Luz proveniente do Belenenses há mais de uma década. Depois de um curto empréstimo à União de Leiria, o jogador ganhou um lugar no plantel dos encarnados.



O jogador de 32 anos perdeu espaço no plantel do Benfica desde a chegada de Roger Schmidt: não participou em nenhum jogo oficial em 2022/23.



André Almeida disputou mais de 300 jogos de águia ao peito e conquistou 12 títulos entre campeonatos portugueses, Taças de Portugal, Taças da Liga e Supertaças. Era o futebolista do plantel que estava há mais tempo no clube.