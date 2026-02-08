Benfica
Há 20 min
Anísio: «É um sentimento inesquecível poder marcar pelo meu clube de coração»
Avançado de 17 anos deu a vitória ao Benfica frente ao Alverca
AL
Avançado de 17 anos deu a vitória ao Benfica frente ao Alverca
AL
Anísio Cabral em declarações na flash interview da BTV, após a vitória com o Alverca (2-1), a contar para a 21.ª jornada da Liga.
Golo que deu a vitória
«Como eu digo sempre, é um sentimento inesquecível poder marcar pelo meu clube de coração. Temos de continuar na luta, manter os pés no chão e continuar sempre a trabalhar.»
Vontade de ajudar a equipa
«É fazer o básico, fazer o que tem de fazer, jogar simples, ajudar o Benfica sempre a fazer o melhor. Eu acho que isso concretizou-se hoje. Temos de continuar»
Apoio das bancadas
«É incrível. Acho que o apoio dos adeptos dá-me sempre vontade de continuar a trabalhar, vontade de vir aqui e vir para cima deles. E é agradecer aos adeptos pelo apoio.»
RELACIONADOS
VÍDEO: Carreras abre caminho à vitória do Real Madrid no Mestalla
VÍDEO: Nuno Mendes assiste na «manita» do PSG sobre o Marselha
VÍDEO: golaço de Antony dita derrota do Atlético de Madrid
Carlos Vicens: «Estamos num bom momento, mas o futebol não tem memória»
Futsal: Benfica goleia São João e avança para os «oitavos» da Taça de Portugal
Liga: Sp. Braga-Rio Ave, 3-0 (destaques)
Continuar a ler
TAGS: Benfica Liga Alverca Anisio Cabral
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS