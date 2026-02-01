António Silva, defesa central do Benfica, falou à flash da Sport tv após o nulo em Tondela, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

«Sabíamos que seria um jogo difícil, com um campo difícil. O facto de o Bernardo Fontes [guarda-redes do Tondela] ser homem do jogo diz muito. Tivemos muitas oportunidades para fazer golos, mas não concretizámos. Vamos continuar e queremos ganhar, vai ser a nossa mentalidade até ao fim. Viemos com a máxima força e tivemos a capacidade para jogar na frente. O Bernardo fez uma grande exibição e nós falhámos muitos golos.»

«É um duro golpe porque o Benfica joga sempre para ganhar. Vamos lutar para ser campeões. O Benfica vai dar uma boa resposta.»