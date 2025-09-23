António Silva falou à flash da BTV na sequência do empate caseiro ante o Rio Ave (1-1), a contar para a jornada inaugural da Liga.

«Na primeira parte faltou-nos intensidade, de chegada ao último terço. Na segunda parte criámos oportunidades suficientes para marcar. O Rio Ave não quis jogar. Marcámos e sofremos em transição, acontece-nos de tudo nesta fase. Mas devemos continuar a trabalhar, porque os resultados vão chegar.»

«O bom do futebol é não parar, na sexta-feira temos a oportunidade de voltar às vitórias em casa. É o mais importante, é o que os adeptos estão habituados e é o que se exige no Benfica.»

