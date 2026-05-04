A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai submeter uma participação disciplinar contra o Benfica e o presidente do clube, Rui Costa, segundo confirmou à agência Lusa fonte próxima do processo.

Na base da queixa do organismo junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol estão, por um lado, as declarações proferidas por Rui Costa depois do empate cedido em Famalicão (2-2), para a 32.ª e penúltima jornada do campeonato.

O dirigente criticou a atuação da equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia, considerando que o árbitro da associação do Porto de ter prejudicado o Benfica na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

«O Benfica já não tinha a capacidade de ser campeão, mas está a lutar pela [entrada na] Liga dos Campeões e o árbitro impediu. Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações sem ser os jogadores e os treinadores», contestou Rui Costa, mencionando alguns lances polémicos.

A participação da APAF também incide sobre o Benfica, devido a uma publicação lançada nas redes sociais depois do fim do encontro, na qual o clube ofereceu o prémio de «Homem do Jogo», que tinha sido entregue a Andreas Schjelderup, à equipa de arbitragem.