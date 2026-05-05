APCVD: processo movido contra Prestianni está ainda em fase de instrução
Jogador do Benfica já foi punido pela UEFA, mas este processo corre de forma independente
Jogador do Benfica já foi punido pela UEFA, mas este processo corre de forma independente
O processo de contraordenação instaurado em fevereiro pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) ao incidente de Prestianni no jogo entre Benfica e Real Madrid encontra-se em «fase instrutória», foi esta terça-feira revelado.
A investigação, instaurada em 18 de fevereiro, visa apurar os factos ocorridos no Estádio da Luz, onde o brasileiro Vinicius Júnior revelou ter sido alvo de alegados insultos por parte de Gianluca Prestianni, do Benfica, num caso que levou o arbitro a acionar o protocolo antirracismo.
«O caso em questão encontra-se ainda em fase instrutória», indicou, em resposta à Lusa, aquele organismo tutelado pelo Governo.
A APCVD esclarece que o processo corre termos de forma «independente» face às decisões das instâncias desportivas internacionais, no caso a UEFA, que decidiu em abril suspender o avançado do Benfica por seis jogos, três dos quais com pena suspensa, por «insultos homofóbicos», deixando cair a acusação inicial de racismo.
«O processo contraordenacional corre termos de forma independente ao processo disciplinar, não tendo a APCVD qualquer jurisdição sobre os procedimentos disciplinares, mas sobre os processos contraordenacionais pelo que não pode antever as eventuais consequências disciplinares», reiterou o organismo, explicando que os prazos e critérios de prova diferem das normas internas dos organizadores das competições.
A autoridade nacional sublinha que a instrução seguirá em função da prova recolhida sob o Regime Geral das Contraordenações e subsidiariamente pelo Código Penal.
A APCVD assegurou que a instrução seguirá em função da prova que está a ser recolhida, continuando aquela entidade a acompanhar «todos os desenvolvimentos significativos relativos ao processo».
O incidente ocorreu a 17 de fevereiro, quando o brasileiro Vinícius Júnior, após marcar o golo da vitória na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, acusou Gianluca Prestianni de lhe ter dirigido insultos racistas.
O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a partida quase dez minutos depois.
Na altura, Prestianni negou qualquer insulto racista, versão reiterada pelo Benfica, que lamentou a «campanha de difamação» contra o seu atleta.
O argentino, de 20 anos, já cumpriu um jogo de suspensão e terá agora de cumprir mais dois jogos de castigo, que podem ser aplicados ao serviço da seleção da Argentina no Mundial 2026, se o extremo for convocado pela seleção campeã do mundo.
Os incidentes no jogo com o Real Madrid fizeram com que o Benfica já tivesse sido condenado ao fecho parcial do estádio, uma punição com pena suspensa por um ano, além de uma multa de 40 mil euros, por comportamento dos adeptos.