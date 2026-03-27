(artigo corrigido)

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou «improcedentes» os recursos apresentados por Arouca e Benfica, a propósito das agressões entre Trezza e Dedic nos minutos finais do jogo da 26.ª jornada, vencido pelas águias (2-1).

Assim, o avançado do Arouca foi multado em 250 euros e terá de cumprir os dois jogos de castigo inicialmente aplicados aos futebolistas que, depois de terem falhado os jogos com Moreirense e V. Guimarães (respetivamente), são também baixas confirmadas para o Arouca-Estoril e para o Casa Pia-Benfica.

De recordar que o Benfica foi multado em quase 20 mil euros por estragos provocados em Arouca.

