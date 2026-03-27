Arouca-Benfica: CD da FPF recusa recursos de Trezza e Dedic
Em causa as agressões nos últimos minutos do jogo da 26.ª jornada da Liga
Em causa as agressões nos últimos minutos do jogo da 26.ª jornada da Liga
(artigo corrigido)
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou «improcedentes» os recursos apresentados por Arouca e Benfica, a propósito das agressões entre Trezza e Dedic nos minutos finais do jogo da 26.ª jornada, vencido pelas águias (2-1).
Assim, o avançado do Arouca foi multado em 250 euros e terá de cumprir os dois jogos de castigo inicialmente aplicados aos futebolistas que, depois de terem falhado os jogos com Moreirense e V. Guimarães (respetivamente), são também baixas confirmadas para o Arouca-Estoril e para o Casa Pia-Benfica.
De recordar que o Benfica foi multado em quase 20 mil euros por estragos provocados em Arouca.
