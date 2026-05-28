O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou, esta quinta-feira, um processo disciplinar instaurado contra o treinador do Benfica, José Mourinho, por críticas à arbitragem antes de um jogo da I Liga.

Em causa estavam declarações prestadas pelo técnico em 10 de maio, na conferência de imprensa de antevisão à receção dos encarnados ao Sp. Braga, para a 33.ª e penúltima jornada do campeonato, que motivaram uma participação do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF.

«Relativamente à verdade desportiva, remeto-a para o jogo de ontem da equipa B do Benfica contra o Académico de Viseu [derrota em casa por 2-0, na 33.ª ronda da II Liga]. Basta analisar esse jogo para perceber muita coisa», afirmou José Mourinho, antes do empate do Benfica diante do Sp. Braga (2-2), que aliado à goleada do Sporting na visita ao Rio Ave (4-1), fez com que as águias fossem ultrapassadas pelos leões no segundo lugar da I Liga a uma jornada do fim.

José Mourinho cumpre a segunda passagem pelo Benfica, que já tinha orientado em 2000/01, na estreia como treinador principal. Está vinculado às águias por mais uma época, até junho de 2027, mas tem sido associado pela imprensa desportiva a um eventual regresso aos espanhóis do Real Madrid, 13 anos depois.