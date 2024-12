À margem da inauguração da exposição temporária «Um por Todos e Todos pelo Estádio», a propósito dos 70 anos da inauguração do antigo Estádio da Luz, Artur Moraes falou aos jornalistas, no Museu Cosme Damião.

O antigo guarda-redes, dono da baliza das águias de 2011 a 2015, sublinhou o momento de Trubin: «É um jovem com potencial, que vai chegar ao patamar esperado para ele».

Questionado sobre os assobios escutados no Estádio da Luz durante a receção ao Vitória de Guimarães, no sábado, Artur Moraes garantiu que os adeptos não visaram apenas Trubin.

«Estava no estádio, foi um assobio geral pelo momento do jogo. Daquilo que vejo, [o Trubin] está mais solto, mais capaz de jogar atrás da linha defensiva. Está a crescer. Está claro que tem potencial e, agora, é dar tempo», argumentou.

Por fim, o brasileiro, de 43 anos, espreitou um 2025 de sucesso para o Benfica.

«O momento é favorável, mas estamos a meio de dezembro. O Benfica vem recuperando pontos e, com todos os adeptos, vai continuar forte para o que resta da Liga. O importante é que o Benfica se encontrou.»

«É uma pena não ter jogado no antigo Estádio da Luz, mas tive o privilégio de jogar no atual estádio, um grande palco do futebol mundial», terminou.